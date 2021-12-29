彰化喬友大樓需拆除 過半所有權人同意都更

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（中央社記者吳哲豪彰化29日電）彰化喬友大樓大火造成4死，大樓經鑑定有公安疑慮需拆除，公告大樓土地為都市更新地區；縣府指出，所有權人已籌組籌備會，過半所有權人同意朝都市更新方向進行重建。

彰化喬友大樓今年6月底發生大火造成4死，縣府請建築師針對大樓進行結構安全鑑定，認定大樓有公安疑慮需拆除，縣府建設處12月20日發文通知所有權人需在30日內限期拆除，也公告喬友大樓座落的土地為都市更新地區。

彰縣府今天發布新聞稿指出，建設處開說明會，向喬友大樓所有權人說明重建有3種可行開發方法，分別為依商業區原地重建、危老重建及都市更新重建。

建設處表示，商業區原地重建和危老重建，都需所有權人100%同意，整合困難度高；如果以都市更新辦理重建，除能獲得原建築容積1.2倍的獎勵，建物拆遷補償價值也可透過都更權利變換計算共同負擔，更能保障現有資產權益。

根據縣府建設處提供的資料，喬友大樓因私人產權眾多且複雜，無法取得危老重建所有權人100%同意，依照都市更新條例規定，採劃定都市更新地區內都市更新事業計畫，可降低同意比例門檻。

而喬友大樓因為是商業大樓，歷經4次火災，目前已呈現閒置狀態，大樓沒有住戶，採都市更新的話，不用提出相關安置計畫， 除了可降低共同負擔費用外，也可減少現有住戶安置衝突

縣府建設處副處長陳威宏今天接受中央社記者採訪時說，喬友大樓土地及所有權人有113人，說明會有52人出席，所有權人聽完3種開發方法後，多數傾向採都市更新重建方式重建。

陳威宏指出，出席說明會的所有權人也推選出各樓層代表，籌組都市更新重建籌備會，也在手機通訊軟體成立「喬友大樓都市更新」群組，討論相關事宜，建設處會等到所有權人正式成立「都更重建會」後，再向重建會進一步說明都市更新流程與作法。

陳威宏說，縣府先前發文說喬友大樓有公安疑慮需拆除，但在說明會上，所有權人也說自行拆除有困難；如果大樓所有權人無法自行拆除，建設處會等到明年1月底拆除到期日後展開拆除工作。（編輯：卞金峰）1101229