喬友大火4死 殉職消防員家屬要求立碑彰化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰化喬友大樓大火造成4死，消防署昨提調查報告，殉職消防員陳志帆家屬今天前往縣府廣場開記者會要求重視消防安全，也應履行承諾立碑彰化以示警惕；縣府則說，會邀家屬討論。

彰化喬友大樓去年6月30日發生大火，造成4死20多傷，4名死者其中1人為彰化縣消防局消防隊員陳志帆；內政部消防署災害事故調查委員會昨天公布調查報告，認為陳志帆死亡主因為吸入有毒氣體造成缺氧性休克及窒息死亡，並提出強化建築管理等10項改善建議。

陳志帆家屬及消防員工作權益促進會今天前往彰化縣政府廣場前召開記者會，要求縣府重視消防安全及履行幫陳志帆立碑承諾。

陳志帆的妹妹陳裔筑指出，公祭之後，沒人來關心立碑，如果不是他們繼續站在這裡抗爭，沒有人會記得這些事，從內政部調查報告可驗證縣府有諸多疏失，希望縣府正式向家屬道歉。

陳裔筑說，消防局跟縣府曾跟家屬說過，立碑已在研擬中，盼縣府提出具體時程和家屬討論，立碑地點期盼在喬友大火發生地彰化。

出面接見家屬的彰化縣消防局秘書蔡副彬表示，縣府規劃在南投竹山鎮的消防訓練中心立碑，家屬要求立碑在彰化，他要請示上級，並答應一週內邀家屬實際討論。

彰化縣議會第19屆第7次定期會今天安排彰化縣長王惠美施政報告，時力彰化縣議員吳韋達質詢消防局長施順仁針對喬友大樓大火提出那些改善措施，施順仁說，意外發生後，消防局已加強訓練強度，也會依調查報告指示購買新的無線電。（編輯：郭諭儒）1110503