新北議員忠仁．達祿斯因案解職 蘇錦雄遞補

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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市議員忠仁．達祿斯涉行賄遭判刑，台灣高等法院台中分院判決上訴駁回確定，依地制法解除新北市議員職務，中選會今天公告由蘇錦雄遞補，蘇錦雄將於民國111年1月4日就職。

忠仁．達祿斯涉嫌接受第10屆平地原住民立委候選人黃仁的配偶王春梅委託，向選民行賄遭司法起訴及判刑，上訴台中高分院遭駁回確定。

中選會今天公告，新北市議會第3屆議員忠仁‧達祿斯因犯公職人員選舉罷免法，經法院判處有期徒刑並褫奪公權確定，其缺額由落選人依得票數高低順序，由蘇錦雄Paylang．Caya遞補。

新北市議會表示，經中選會公告，議會將於111年1月4日辦理蘇錦雄宣誓就職。

蘇錦雄向中央社記者表示，今天下午4時許突然接獲議會通知遞補，但他對此保持平常心看待，未來也會努力達成選民的託付。

他指出，目前是三鶯地區部落文化健康站的負責人，也擔任照顧服護員，深切了解原住民長輩是社會中弱勢族群，宣誓就職後將著重原住民族長照等社會福利等工作。（編輯：戴光育）1101229