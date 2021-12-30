電玩沉浸科技展 加碼鹽埕實境闖關

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南台灣年度科技祭典「DigiWave 2021」在高雄駁二及鹽埕區舉行，今年以「電玩」為主題規劃沉浸式科技藝術互動展及限定版實境闖關遊戲。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月30日

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（中央社記者曾以寧高雄30日電）在駁二及鹽埕區登場「DigiWave 2021」，今年以「電玩」為主題規劃沉浸式科技藝術互動展及限定版實境闖關遊戲，成功導引觀展人潮走入展場旁鹽埕市場，體驗傳統街區創生魅力。

這項南台灣年度科技盛事，24日起在高雄駁二及鹽埕區登場。高雄市政府經發局今天新聞稿表示，今年DigiWave由曾參與台北設計展、歌手鄧紫棋金曲獎演出舞台視覺等多場指標性藝術活動的「叁式」策展，運用擅長數位體驗設計，將「電玩」主題展區化大型遊戲空間，把遊戲「載體」、「玩家」與「遊戲設計師」等不同切角作為策劃重點，觀看電玩與參觀者的關係，參觀民眾在過程中體驗各種互動，都成為展覽內容一部份。

經發局指出，駁二蓬萊倉庫主展區內分別規劃「Start/Select」、「Player」、「Chatroom」與「Game On」4個次展區，展出各款經典電玩。

其中，引發熱烈回響的是「叁式」打造的大型投影作品「Game On」，採天幕投影技術將各種電玩經典意象投放在長、寬超過12公尺的天花板，讓參觀者完全沉浸在電玩世界，享受成為電玩一部份的獨特樂趣。

經發局長廖泰翔說，DigiWave前兩年吸引超過60萬人次參與，已成為南台灣指標科技盛典，這次活動為導引參觀民眾走入展區旁、近來推動地方創生及改造有成的鹽埕第一公有市場及周邊商家，特別與在地的叁捌地方行旅合作推實境解謎遊戲，把整個鹽埕市場當成遊樂場，以深度互動解謎、破關並獲得點數獎勵等趣味性挑戰設計，藉由遊戲化元素激發民眾逐一走訪20處合作店家意願，從參與民眾體驗回饋心得可見遊戲化行銷（Gamification）成效。

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網友foolbeloved也在PTT分享主展場和鹽埕實境遊戲體驗，大推DigiWave是「遊戲迷會被感動的展」，認為這個展覽和周邊活動，不只能召喚出你曾經著迷遊戲，曾花許多時間思考、破關的童年回憶，也能讓小朋友認識鹽埕在地故事，還能順理成章玩電動，不只是一個展覽，更是一場位於鹽埕的「大型實境解謎遊戲」，強烈建議喜歡玩遊戲的人，趁展覽明年1月2日結束前，空出至少2天來走一趟。

經發局表示，玩家加入DigiWave LINE官方帳號，手機就是隨身觀展裝置，能多人互動、參與競賽並累積點數，遊戲中所得獎勵與點數可與在地合作店家消費，串聯與帶動地方商圈經濟。歡迎各地玩家趁跨年連續假期到駁二及鹽埕現場體驗，見證高雄智慧科技轉型能量，詳情參活動官網（https://digiwave.tw/）。（編輯：孫承武）1101230

南台灣年度科技祭典「DigiWave 2021」今年以「電玩」為主題規劃沉浸式科技藝術互動展及限定版實境闖關遊戲，導引參觀民眾走入鹽埕市場，體驗傳統街區創生魅力。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月30日