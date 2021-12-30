台南多名首長吃過 民治市政中心家扶小舖熄燈

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北台南家扶中心在台南市政府民治市政中心經營超過13年的「家扶愛心小舖」30日熄燈，前家扶基金會副執行長周明泉（左）與北台南家扶中心主任莊淑惠（右）一同將招牌拿下，同時感謝這些年來支持小舖的消費者。中央社記者楊思瑞攝 110年12月30日

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）北台南家扶中心在台南市政府民治市政中心經營超過13年的「家扶愛心小舖」，因不敵大環境變化，今天正式結束營業，未來將改以其他管道繼續協助受扶助的媽媽們創業。

在擔任台南縣家扶中心主任任內催生愛心小舖的前家扶基金會副執行長周明泉，今天回到位於民治市政中心1樓的愛心小舖，與北台南家扶中心主任莊淑惠一起把愛心小舖招牌拿下，同時感謝超過13年來支持小舖的消費群。

周明泉表示，家扶愛心小舖在民國97年在前台南縣長蘇煥智的支持下，由當時的台南縣家扶中心（現為北台南家扶中心）承租縣府1樓約5坪大的空間，設置販售餐飲櫃台，並輔導受扶助的媽媽進駐提供服務，自行採買食材後製作各項餐點、果汁飲料等商品販售。

周明泉說，小舖營運後獲得不少縣府員工、洽公民眾支持，日營業額可維持在新台幣9000元至1萬元，每年還可從營收中提撥部分金額成為家扶孩子的助學金，但縣市合併升格後，原本的縣府改為民治市政中心，許多人改到永華市政中心上班，加上外送平台興起，小舖業績漸走下坡。

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莊淑惠表示，愛心小舖近來虧損增加，中心曾邀請飯店主廚前來傳授駐點媽媽們製作特色料理，雖然略有成效，但因食材費用節節上漲，已負擔不起虧損，評估今年底租約到期後就不再續租。

她說，13年多來台南歷任首長都吃過愛心小舖製作的便當，也很感謝縣市政府員工和洽公民眾的支持，讓小舖可協助受扶助的媽媽們自立，算是完成階段性任務，未來考慮透過網路等其他管道，繼續幫助受扶助的媽媽們創業。（編輯：陳仁華）1101230