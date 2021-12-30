驚見違法陷阱誘捕鳥類 東勢林管處救出5鳥野放

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林務局東勢林區管理處30日發布新聞稿表示，有民眾在大雪山林道22.5公里處邊坡發現被違法放置陷阱誘捕籠，籠中有鳥類受困，東勢林管處當場將鳥類野放並銷毀誘捕籠。（東勢林管處提供）中央社記者趙麗妍傳真 110年12月30日

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）有民眾在大雪山林道22.5公里處邊坡，發現陷阱誘捕籠中有青背山雀4隻及黃山雀1隻，東勢林管處當場將鳥類野放並銷毀誘捕籠，為此區首起違法設置陷阱誘捕保育類鳥類事件。

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東勢林管處今天發布新聞稿表示，本案為此區首次發現有民眾違法放置陷阱誘捕保育類鳥類案件，依據野生動物保育法規定，未經許可不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺保育類野生動物，及使用陷阱獵捕野生動物，違者將依同法處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法。

東勢林區管理處表示，即日起將會同台中市政府農業局、保七總隊第五大隊東勢分隊、台中市和平警分局大棟派出所，加強大雪山林道沿線之巡視及取締工作。（編輯：陳仁華）1101230