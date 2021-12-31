台北最HIGH新年城跨年活動 晚間7時交管啟動

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（中央社記者劉建邦台北31日電）台北最HIGH新年城跨年活動今天在台北市政府前登場，警方規劃3階段交通管制措施在晚間7時啟動，包含松仁路附近路段區域內停車場及路邊停車格都不能停放汽、機車。

「台北最HIGH新年城－2022跨年晚會」晚間7時將在台北市政府前市民廣場登場。台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，針對跨年晚會實施3階段交通管制措施。

警方表示，跨年晚會第1階段交管措施從今天晚上7時至晚上8時，包含松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，車輛只出不進。

第2階段從晚上8時至晚上10時，除第1階段管制路段外，擴至逸仙路及仁愛路（逸仙路至光復南路），禁止車輛進出，並管制基隆路車行地下道。

第3階段從今天晚上10時至明天凌晨3時，包含光復南路以東、忠孝東路以南、信義路、莊敬路以北、忠孝東路5段236巷、松德路及松仁路以西區域，禁止車輛進出，並視人潮彈性調整管制範圍。

警方針對高架道路也實施交通管制，基隆高架道路從下樂業路匝道開始管制，往北車輛應提前自敦化南路下匝道。環東堤頂大道下基隆路匝道管制，車輛於正氣橋改往西行駛市民高架道路。

信義快速道路往北出口禁止左轉市府路方向，僅能右轉松德路。市民高架道路西往東下光復南路匝道車輛，於市民平面道路禁止右轉光復南路。

警方建議，東西向車流改道行駛民權東（西）路、南京東（西）路、八德路、市民大道或和平東（西）路；南北向車流改道行駛建國南（北）路、復興南（北）路、敦化南（北）路、塔悠路或松山路。

警方指出，因跨年晚會活動周邊停車空間有限，管制區內停車場及路邊停車格均實施管制措施，且不能停放車輛，時間從今晚7時起，管制車輛只出不進；晚上8時起管制範圍內禁車輛進出。（編輯：張銘坤）1101231