台東三仙台、太麻里雲層太厚 迎曙光再槓龜

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（中央社記者張祈台東縣1日電）2022年元旦迎曙光，台東太麻里、三仙台今天因天氣不佳、雲層太厚再度槓龜，海邊聚集上千民眾等待，民眾雖然感到失望，也相約明年再來。

根據中央氣象局預測，台灣本島平地第一道曙光今天清晨6時10分會在台東成功鎮三仙台出現，太麻里鄉相隔約1分鐘，2地都有舉辦迎曙光活動，一早就聚集不少民眾在海邊等待。

太麻里鄉曙光園區迎曙光活動，主持人依時間倒數，但因雲層太厚，不見曙光露臉，現場上千民眾雖然失望，仍互相祝賀新年快樂，相約明年再來，沙灘元旦升旗、淨灘活動照常舉行。

台東氣象站表示，東部地區每年冬季會受東北季風影響，海面上空雲層較不穩定，尤其以太陽準備升起的清晨5時至7時變化最大，很難確定一定看得到曙光，建議夏季是最適合看曙光的時間。

迎接2022年曙光，花蓮有賞鯨船業者今天上午6時出海，在花蓮外海等待，雖因雲層太厚，不見曙光，但遇到200隻飛旋海豚，60多名遊客大呼「太幸運」。

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賞鯨業者呂世明說，前2年因浪況不佳迎曙光船班停開，今天順利出海，雖因雲層太厚沒有等到曙光，原本憂心東北季風期間因浪高，較不容易發現鯨豚，7時30分天色漸亮時，很幸運遇到200多隻飛旋海豚，為今年帶來好的開始。

另外，澎湖氣象站則表示，澎湖東北季風稍減，雲層仍厚，清晨氣溫約在14至17度，近7時太陽在雲層中露臉，不少民眾驚呼連連，非常欣喜。（編輯：張芷瑄）1110101