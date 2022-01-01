花蓮迎曙光班機 27歲旅客浪漫求婚成功

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮縣政府與旅行業合作，首推迎曙光包機，在曙光出現之際，來自台北市的27歲曾姓旅客拿出準備好的戒指及花束，向身旁女友下跪求婚，在2萬英尺高空求婚成功。

花蓮曙光包機由全順旅行社規劃，2天1夜迎曙光行程今天上午5時40分飛往花蓮，約在6時10分天際開始出現金黃色光芒，落地後安排花蓮走讀行程。

27歲曾先生與交往多年的賴姓女友今天和朋友們搭飛機來花蓮玩，在金黃色曙光出現之際，他拿出準備好的戒指及花束，單膝下跪向身旁女友求婚，在同機乘客及元旦曙光見證下，女友感動點頭；機長廣播邀請同機乘客祝褔這對新人，場面浪漫。

曾先生接受媒體採訪表示，事前有向旅行社告知求婚計畫，也順利獲得同意，原本2人就打算在今天登記，能在飛機上完成求婚計畫，是很特別的記憶。

賴姓女友說，有預感男友應該會在這次旅行中求婚，沒想到是在飛機上，很意外也很感動，對男友安排的求婚非常驚喜和滿意。（編輯：方沛清）1110101