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爭睹新年曙光 屏東水底寮路段凌晨車流增

2022/1/1 14:16（1/1 14:36 更新）
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元旦連假第2天，車流持續南下，屏東警方車流統計，1日凌晨0時至下午1時，水底寮路段已湧入1.8萬輛車，由於車流平均，因此可維持正常時速行駛，無須調撥車道因應。（枋寮警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月1日
元旦連假第2天，車流持續南下，屏東警方車流統計，1日凌晨0時至下午1時，水底寮路段已湧入1.8萬輛車，由於車流平均，因此可維持正常時速行駛，無須調撥車道因應。（枋寮警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月1日
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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）搶看新年第1道曙光，往返墾丁、台東必經的屏東枋寮水底寮路段，今天凌晨1時至3時湧入2233輛車，不過車流順暢，警方也未調撥車道因應。

根據警方交通流量統計表，台1線與台17線匯入水底寮路段，12月31日在凌晨1時至3時僅通過614輛車，元旦同時段則湧入2233輛車，警方推估就是為了前往欣賞曙光的旅客。

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屏東龍磐公園、台東太麻里曙光園區與三仙台都有舉辦迎曙光活動，只可惜雲層太厚，3個地方都未能看見新年日出。

元旦連假第2天，車流持續南下，屏東警方車流統計，今天凌晨0時至下午1時，水底寮路段已經湧入1.8萬輛車，由於車流平均，因此可維持正常時速行駛，無須調撥車道因應。枋寮警方表示，提醒用路人，連假期間，車流量大，會視狀況調整，屆時將必須留意現場警方指揮行駛。（編輯：郭諭儒）1110101

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