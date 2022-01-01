新竹縣增設新聞處莊淇銘就任 楊郡慈接首任教育局長

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）新竹縣政府教育處改制為教育局，並增設新聞處，今天舉辦布達宣誓典禮及揭牌，由新竹縣長楊文科頒發聘書，教育局長楊郡慈與新聞處長莊淇銘正式就任。

新竹縣政府發新聞稿表示，教育局長由原教育處長楊郡慈擔任。楊郡慈於稿中表示，109年2月上任教育處長後，陸續完成校長與老師改制、學校硬軟體建設，也進行學區重新劃分、小校轉型等，突破以往的教育問題。

她說，這次教育局成立後充實業務、行政人力，對各項政策投入更多人力、資源，並提升行政效率，為新竹縣的教育寫下新的一頁，讓學生們能獲得更好的教育環境與資源。

新任新聞處長莊淇銘於稿中表示，縣長楊文科推動的各項政策，均帶動新竹縣發展到更高處，他認為，除了硬體跟進，軟體也要同時進步。

莊淇銘指出，新竹縣有無窮的文化、觀光資源可以開發，以及各方面建設持續進行，相信未來可以凝聚縣府各局處力量，大家團結一致，將新竹縣整體競爭力持續提升。

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新竹縣政府人事處表示，楊郡慈曾任全國家長會長聯盟理事長、國家教育研究院教科書性平議題諮詢小組委員、教育部高級中等以下學校課程審議會國民小學分組審議會委員等職務。109年2月27日接任教育處長。

而新聞處首任處長莊淇銘，為美國路易斯安那州立大學資訊工程研究所博士、美國俄亥俄州立大學電腦研究所碩士，曾任開南大學、高雄空中大學、國立台北教育大學等校校長，台灣時報、民眾日報等報章雜誌主筆及專欄作家。（編輯：張銘坤）1110101

新竹縣政府教育局、新聞處揭牌暨新任局長、處長布達宣誓典禮1日舉行，由新竹縣長楊文科（左）頒發聘書，宣布新任新聞處長莊淇銘（右）正式就任。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年1月1日