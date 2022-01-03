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高市老舊公寓大廈消防檢修申報 即起辦理補助申請

2022/1/3 15:25（1/3 17:29 更新）
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高雄市政府推出「雄安心消防檢修申報補助專案」，針對首次辦理消防安全設備檢修申報的老舊公寓大廈，提供最高新台幣3萬元的申報補助費用。（高雄市消防局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月3日
高雄市政府推出「雄安心消防檢修申報補助專案」，針對首次辦理消防安全設備檢修申報的老舊公寓大廈，提供最高新台幣3萬元的申報補助費用。（高雄市消防局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月3日
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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）鼓勵老舊公寓大廈落實消防檢修申報，高市府今年1月起推出「雄安心消防檢修申報補助專案」，針對首次辦理消防安全設備檢修申報的老舊公寓大廈，提供最高新台幣3萬元的申報補助費用。

高雄市消防局今天發布新聞稿表示，1月起推出「雄安心消防檢修申報補助專案」，補助申請資格為民國90年12月31日前領得使用執照，且到110年1月1日前均尚未向消防局辦理檢修申報的6層以上集合住宅。

申辦期限即日起至今年8月31日止，由大樓區分所有權人代表，檢附申請書及相關文件，向轄區消防大隊提出申請；10樓以下最高補助1萬元，11樓至15樓最高補助2萬元，16樓以上最高補助3萬元。

高雄市消防局接受中央社記者訪問表示，集合式住宅依法規定每年9月底要辦理消防安全設備檢修申報，但早期許多老舊公寓大廈缺乏管委會，未落實相關檢修作業。

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高雄市議會去年底三讀通過「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」，要求6樓以上既有公寓大廈成立管理組織，並辦理消防安全設備定期檢修申報。

消防局表示，以前缺乏管理的老舊公寓大廈也須成立管委會及消防安全設備檢修申報，這次針對未曾辦理檢修申報的老舊大樓，透過補助的方式，鼓勵住戶落實消防安全檢查。詳情可上消防局網站或洽所轄消防大隊詢問了解。（編輯：謝雅竹）1110103

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