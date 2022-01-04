新北貢寮行政大樓啟用 4單位進駐洽公免奔波

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新北市貢寮區行政大樓4日啟用，民政局長柯慶忠表示，地方多年來期盼新大樓建築可為貢寮鄉親提供更好的服務機能；建物位於環保公園，周邊景觀融合在地環境，設有充足汽機車停車位，解決民眾往返各行政機關洽公的困擾。（新北市民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年1月4日

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市貢寮區行政大樓今日完工啟用，大樓除大禮堂及災難緊急應變中心，並整合進駐貢寮區公所、區調解會、戶政事務所及清潔隊多元使用，民眾到新行政大樓洽公，不必多處奔波。

新北市政府民政局長柯慶忠今天透過新聞稿表示，今日啟用的貢寮區行政大樓，除行政服務也考量不同單位使用需求，以分設出入口並區分服務機能，兼顧管理及使用便利。

柯慶忠說，地方多年來期盼新大樓建築可為貢寮鄉親提供更好服務機能；建物位於環保公園，周邊景觀融合在地環境，設有充足汽機車停車位，解決民眾往返各行政機關洽公困擾。

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主持啟用典禮的新北市長侯友宜表示，貢寮區公所原位於山坡地旁，已使用超過60年，舊式磚造建築屋齡老舊，雖經補強結構仍有超齡使用的安全疑慮。市府與地方共同催生4層樓的貢寮新行政大樓，總工程經費新台幣2億3000萬元，以綠建築及智慧應用設計。

貢寮區長鍾耀磊指出，貢寮行政大樓未來將成為地方新的行政生活圈，提供居民簡便優質公共服務品質，共創地方繁榮發展。（編輯：戴光育）1110104

新北市貢寮區行政大樓4日由市長侯友宜（右2）與地方民代、局處首長主持落成啟用典禮，未來將可為貢寮鄉親提供更好的服務機能。（新北市民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年1月4日