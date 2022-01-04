防治異味和蒼蠅 台東環保局輔導合理化施肥

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東種植果樹喜歡使用未熟化禽畜糞作肥料，衍生異味和蒼蠅。台東縣環保局呼籲農友使用熟化的禽畜糞堆肥並以開溝、挖穴方式施肥，能讓異味更徹底防治。

台東縣政府環保局今天發布新聞稿表示，為改善傳統農作因施用生禽畜糞衍生臭味與蒼蠅孳生的環境問題，生禽畜糞聯合稽查小組嚴加取締非法清運生禽畜糞。

環保局指出，大多數農友已選用熟化禽畜糞堆肥作為肥料，但卻發現有些農友在進行施肥時，只在肥料袋挖洞後就整包放在土壤表面，想藉由雨水或灑水將肥分帶入土壤中，可是長時間暴露，不僅容易使肥分流失，也會讓堆肥分解發酵的異味散發出來，遭受民眾陳情異味。

環保局建議農友，採用開溝、挖穴施肥再翻耕覆土的施作方式，一來利於堆肥分解成為作物所需養分，增加土壤肥力，二來可以徹底防治異味。

環保局呼籲，推行農友使用熟化的禽畜糞堆肥及翻耕覆土等合理化施肥方式，是友善環境耕作的一環，有助於農業與環境的永續發展，希望農友們一起努力，維護台東優質的環境品質。（編輯：陳仁華）1110104