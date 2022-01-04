台北年貨大街15日起跑 10處商圈共同行銷

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台北市商業處4日舉辦記者會宣布，台北年貨大街活動15日起跑，結合迪化街、寧夏夜市等10處商圈共同行銷，台北市副市長黃珊珊（左3）說，各商圈都具備不同特色，歡迎民眾前往各商圈消費。中央社記者劉建邦攝 111年1月4日

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（中央社記者劉建邦台北4日電）台北年貨大街15日起跑，結合迪化街、寧夏夜市等10處商圈共同行銷，迪化年貨大街將採不搭棚架、網路及實體購物並行，台北市副市長黃珊珊說，迪化年貨大街將以在地商家為主。

台北市商業處今天下午舉辦「2022台北年貨大街─攜手十大年味商圈一起想．享．饗過年」記者會，黃珊珊、迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋等多名商圈理事長出席。

商業處發布新聞資料表示，2022台北年貨大街活動將串連10處商圈共同行銷，包含迪化街商圈、華陰街商圈、後車站商圈、台北地下街、沅陵街商圈、榮濱商店街、東門永康商圈、四平陽光商圈、艋舺夜市、寧夏夜市。

徐慶棋致詞時說，迪化街年貨大街已舉辦20多年，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，活動應有所改變，今年迪化年貨大街將不搭設棚架讓消費者方便逛街，且同時啟動網路及實體購物，並推出許多優惠。

黃珊珊致詞時表示，今年年貨大街有10處商圈共同舉辦，各商圈都具備不同特色，歡迎民眾前往各商圈消費，而今年迪化年貨大街最大特色，像過去舉辦活動時，會有其他外縣市攤販到場擺攤，今年則以在地商家為主，一定具備地方特色。

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商業處指出，與迪化街商圈及蝦皮購物合作推出「台北年貨大街線上專區」，活動時間至1月30日止，專區有近人氣及特色店家等百餘家迪化街名店共同響應，並提供6折優惠，18日還有線上抽獎，市長柯文哲21日將赴永樂廣場體驗電視購物街頭實境秀。

台北年貨大街系列活動資訊，可至「2022台北年貨大街」官方網站、「我是商Ya人」臉書（Facebook）官方粉絲頁或台北市商業處網站查詢。（編輯：李亨山）1110104

台北市商業處4日宣布，台北年貨大街活動15日起跑，結合迪化街、寧夏夜市等10處商圈共同行銷，迪化年貨大街將採不搭設棚架、網路及實體購物並行。圖為參與活動商圈擺設商品。中央社記者劉建邦攝 111年1月4日