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長照住民吵鬧 實習生膠帶封口被記2大過

2022/1/4 17:34
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市立民生醫院住宿型長照機構，被爆料有照服員對吵鬧長者以膠帶封口，引發譁然。民生醫院表示，該名照服員是學校派駐的實習生，已通知學校給予2大過及留校察看處分。

蘋果新聞網報導，有民眾爆料，高雄市立民生醫院住宿型長照機構1名男性長者，疑因疾病關係，有吵鬧情形，但負責照顧的人員卻不安撫他，反而以膠帶封住嘴巴，讓人看了於心不忍，但向管理單位反映，卻是消極處置。

對此，民生醫院今天發布新聞稿表示，去年10月22日晚間8時許，因王姓住民情緒不穩大聲怒吼，周姓實習生口頭安撫，但王姓住民仍大聲怒吼，周姓實習生擔心影響其他住民休息，及自我情緒管控不佳，自行用紙膠貼住王姓住民嘴巴。

民生醫院指出，事發當下被其他員工發現並立即制止，且依規定向上通報，也與周姓實習生學校老師取得聯繫。學校隔日下午召開「實習學生特別事件報告」臨時會議，並表示將依校規給予周姓實習生2大過及留校察看處分。

民生醫院表示，事發後即啟動員工關懷機制，對周姓實習生進行輔導，並了解事發原因及密切觀察後續照護情形。

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民生醫院強調，偏差行為需由學校及實習場域進行再教育規範；但考量學生人生才剛起步，院方願與學校合作再給學生實習機會，並提供專責輔導協助。

衛生局長黃志中今天在市府接受媒體聯訪表示，長照機構內1名實習生做出錯誤舉動，發生過程約有10分鐘時間，目前住民身心狀況評估穩定。衛生局將針對管理措施重新檢討，並視是否違反長期照顧服務法給予懲處。（編輯：黃世雅）1110104

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