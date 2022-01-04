2花紋海豚擱淺高雄竹子溪 1隻不幸死亡

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海巡署南部分署巡邏人員3日下午在永安竹子溪北岸發現鯨豚擱淺，經安檢所人員到場確認，擱淺鯨豚為2隻花紋海豚，可惜其中1隻已明顯死亡。（海巡署南部分署提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月4日

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）2隻保育類花紋海豚昨天被海巡人員發現擱淺高雄市永安區竹子溪北岸，其中1隻已明顯死亡。至於活體海豚在成大鯨豚中心與海巡人員通力合作下，今天送台南四草鯨豚搶救站。

海巡署南部分署第一一岸巡隊永新安檢所人員3日下午4時48分巡邏時，在竹子溪北岸發現鯨豚擱淺，隨即通報海巡署第六巡防區指揮部及國立成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心共同處理後續事宜。

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第一一岸巡隊獲報統合責任區能量前往救援，由於長205公分花紋海豚明顯死亡，已送安南鯨豚中心，後續如何處置由成大鯨豚中心決定。

海巡人員現場持續針對活體海豚實施保濕，經高雄市政府農業局評估同意處置，昨晚7時54分成大鯨豚中心派員及吊車抵達現場，在安檢所、機動巡邏站人員協助下搬運鯨豚，將這隻身長212公分鯨豚送台南市四草鯨豚搶救站，成功挽回一條寶貴生命。（編輯：黃世雅）1110104