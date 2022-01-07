新北邀觀賞「尋找神話之鳥」 守護生態環境

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新北市政府教育局推廣環境教育，7日邀師生觀賞「尋找神話之鳥」紀錄片，瞭解導演梁皆得觀察到黑嘴端鳳頭燕鷗（圖）的生存棲地，受颱風、海洋垃圾、魚類資源減少及人為破壞威脅。（梁皆得提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年1月7日

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市府教育局長張明文今天表示，他在馬祖東引服役，對紀錄片「尋找神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗特別有感；各校推環境教育響應聯合國永續發展目標，一起守護生態環境。

市府教育局推廣環境教育，今天邀師生觀賞「尋找神話之鳥」紀錄片，瞭解導演梁皆得觀察到黑嘴端鳳頭燕鷗的生存棲地，受颱風、海洋垃圾、魚類資源減少及人為破壞，導致連續兩年在馬祖棄巢。

梁皆得在映後與土城國小師生分享，歷時20年跨越6國完成紀錄片的心路歷程，並回答小學生提問。他說，隨著瞭解愈深入就愈看見保育的重要性，有更多人關心，保育才有成功的希望。

梁皆得接受中央社記者訪問時表示，盼藉紀錄片喚起更多人關注鳥類棲地、海洋廢棄物污染議題，因環境議題與人類相關，「今日鳥類明日人類」。尤其，海洋垃圾更發生燕鷗嘴部卡著塑膠管事件，凸顯破壞環境對鳥類生存的龐大威脅。

教育局長張明文親自到場分享說，他在馬祖東引服役，很喜歡大自然環境，因此對一度被認為絕種的黑嘴端鳳頭燕鷗特別有感。

張明文說，好奇是怎樣的動力可以使梁皆得費時20年去拍攝「神話之鳥」記錄遷徙軌跡，還即席問學童「20年後你幾歲？將來想要做什麼？」他表示，守護生態環境是大家共同的責任與義務，鼓勵各校推動環境教育並實踐聯合國的永續議題。

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張明文接受中央社記者訪問表示，聯合國永續發展目標（SDGs）有「陸域生命」、「水下生命」；教育局推動「川山家計畫」鼓勵學校營造校園棲地為動植物的家，也推動海洋教育計畫，希望學生成為環境教育的種子，將來一起攜手努力守護台灣這塊土地。

新北市國小環境教育輔導團召集人、土城國小校長蔡建文表示，期待師生將感動轉化為行動，教師可融入課程設計，學生可培養環境永續的責任心。（編輯：張銘坤）1110107

新北市府教育局長張明文（左）7日邀師生觀賞導演梁皆得（右）拍攝的紀錄片「尋找神話之鳥」，張明文說，在馬祖東引服役，對黑嘴端鳳頭燕鷗特別有感。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月7日

新北市政府教育局7日邀師生觀賞「尋找神話之鳥」紀錄片，瞭解導演梁皆得觀察到黑嘴端鳳頭燕鷗（圖）的生存棲地，受颱風、海洋垃圾、魚類資源減少及人為破壞，導致連續兩年在馬祖棄巢。（梁皆得提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年1月7日