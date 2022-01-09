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竹科工廠疑操作不慎 珍珠岩粉塵外洩寶山鄉

2022/1/9 17:53（1/9 21:21 更新）
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新竹科學園區一間工業氣體公司8日疑員工操作不慎，造成大量珍珠岩粉塵外洩，隨風擴散到附近社區，新竹市環保局表示，已要求公司清理，並將對業者依空污法開罰。（邱振瑋提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年1月9日
新竹科學園區一間工業氣體公司8日疑員工操作不慎，造成大量珍珠岩粉塵外洩，隨風擴散到附近社區，新竹市環保局表示，已要求公司清理，並將對業者依空污法開罰。（邱振瑋提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年1月9日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣9日電）新竹科學園區一間工業氣體公司，疑員工操作不慎，昨天造成大量珍珠岩粉塵外洩，隨風擴散到附近新竹縣寶山鄉大崎村，新竹市環保局表示，已要求公司清理並開罰。

新竹縣議員邱振瑋透過通訊軟體表示，昨天上午有民眾發現山崎社區附近建物、車輛上都布滿白色細小顆粒，於是立刻通報新竹縣政府環保局。

邱振瑋指出，經了解是位在新竹市一間工業氣體公司桶槽內用來保冷材料的白色顆粒，並無毒性，疑是新進人員操作不慎，在試俥階段，冷箱塔頂墊片破損，導致珍珠岩粉噴出。

邱振瑋指出，大量白色顆粒布滿住家房屋、車輛與道路上，造成民眾困擾，這間工廠今天已請清潔車輛進入社區清潔。

邱振瑋表示，這些珍珠岩粉雖然無毒，仍呼籲新竹科學園區管理局與工廠重視，一定要做好人員教育訓練及相關管理，維護周邊居民安全。

新竹市環保局長江盛任告訴中央社記者，將對業者依空污法開罰。（編輯：方沛清）1110109

新竹科學園區一間工業氣體公司8日疑員工操作不慎，造成大量珍珠岩粉塵外洩，隨風擴散到附近社區，大量白色顆粒布滿住家房屋、車輛與道路上，業者9日已派車進入社區清潔。（邱振瑋提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年1月9日
新竹科學園區一間工業氣體公司8日疑員工操作不慎，造成大量珍珠岩粉塵外洩，隨風擴散到附近社區，大量白色顆粒布滿住家房屋、車輛與道路上，業者9日已派車進入社區清潔。（邱振瑋提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年1月9日
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