質疑捐款不透明 高市議會擱置12億「捐贈」預算

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄市議會審議高市府111年總預算案，多名議員今天指國營、民間企業捐贈資訊、明細應公開透明，決議將市府「捐贈及贈與收入」新台幣12億餘元預算案擱置。市府強調會盡力溝通。

國民黨議員陳麗娜今天提議，將總預算案中「捐贈及贈與收入」共12億餘元先行擱置，要求市府補齊近年相關捐贈資料，待資料完備後再續審議，最後議長曾麗燕裁示擱置。

陳麗娜強調，樂見高市府有更多財源，但收錢要師出有名，高市府應提供所有清楚的捐款來源等資料，除中油、台電外，其他也要一併公布。

親民黨與台灣民眾黨雙重黨籍議員吳益政則建議市府建立捐贈機制，否則捐贈狀況議會無法掌握及審查，民眾也不了解經費使用狀況。時代力量議員林于凱說，區公所如何使用經費也應公開透明，否則恐被里民質疑分配不公。

民進黨議員黃文益則強調，不是因為高雄市長是陳其邁，就特別給高雄市錢，市府依法接受國營企業捐款，由於台電、中油等在高雄設廠，才有相關回饋機制。

高市財政局長陳勇勝說，中油、台電等國營事業的回饋金、睦鄰金、促協金等補助，若有指定用途，一定會用在指定專用項目，絕對不會挪用。

高市新聞局長董建宏接受中央社記者訪問表示，會全力跟議員溝通，說明市府立場。台電等國營事業回饋地方，市府也基於為市民謀福利，爭取相關預算。

董建宏指出，高雄有17座運轉中的機組，發電度數高，依比例回饋就高。台電法定回饋項目，並無獨厚高雄市。（編輯：謝雅竹）1110110