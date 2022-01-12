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春節連假台東旅宿一房難求 業者防疫不鬆懈

2022/1/12 10:58
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（中央社記者盧太城台東縣12日電）今年春節9天假期，台東旅宿訂房「一房難求」，業者不受COVID-19疫情升溫影響，不過仍不敢大意，紛紛加強防疫措施，有業者婉拒體溫超過攝氏37.5度房客入住。

今年春節連假從1月29日至2月6日共有9天連假，台東縣台東縣旅館公會理事長、旅人驛站旅宿連鎖董事執行長高泉傑今天接受中央社記者訪問時表示，從除夕當天開始一房難求，一釋出房間馬上就補上，似乎不受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響。

台東縣觀光協會理事長、鹿鳴酒店董事長潘貴蘭也表示，目前9天春節連假的各家住房狀況都已客滿，有些之前候補不上的客人，這兩天也一直詢問有沒有補上，和去年相比，今年訂房狀況可以用爆滿來形容，台東還是國內旅遊的首選。

雖然訂房率爆滿，未受疫情影響，但業者防疫不敢大意。高泉傑表示，一切防疫規定遵照中央防疫規定，甚至規格會比中央嚴格，強化消毒。

潘貴蘭表示，大部份客人訂房時都有詢問入住的防疫相關規定，若居家隔離及自主健康管理的客人入住，透過入住時的調查表，就可先行過濾；若故意隱藏不報，調查表不實填寫，經發現會立即通報衛生局處置。

若遇到量測體溫超過攝氏37.5度的民眾，飯店會請民眾在門外稍微等一下，再測量一次體溫，低於標準才能入飯店，反之，會婉拒入住，並會通報衛生單位，但房客可選擇延期入住或退還訂金。

「沒問題才能入住」凱旋星光酒店董事長李數奼說，他們在旅客住房前、退房後都會進行消毒，也提供防疫品給旅客使用，酒店公共空間，包括大廳、餐廳、運動和遊憩區一天消毒3次。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，已要求飯店旅宿業者，針對服務人員應落實自我防護措施，戴口罩、勤洗手；公共區域按時消毒，主動幫旅客量額溫，並詢問旅遊活動史。

衛生局表示，目前仍依照中央流行疫情指揮中心規定，要求民眾進入公眾場所應戴口罩，如中央有防疫新規定，縣政府配合處理。（編輯：郭諭儒）1110112

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