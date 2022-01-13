疫情升溫 基隆新昆明醫院湧人潮打疫苗

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，基隆市新昆明醫院上午湧入排隊接種疫苗人潮，甚至排到車道，往來車輛無不降速行駛。市府呼籲，疫苗很充足，不用急，大家都打得到。

排隊民眾表示，因擔心打不到疫苗，上午8時趕緊前往中正路的新昆明醫院排隊，一到醫院嚇一跳「怎麼排這麼長」；也有長者說，市府雖已安排為65歲以上長者造冊集中施打疫苗，但因為要上班，時間無法配合，才會到醫院接種疫苗。

70歲李姓長者說，她不知市府已安排為長者造冊集中施打疫苗，日前打電話詢問衛生所，對方告知新昆明醫院離家比較近，才會約朋友前來排隊，友人已幫她排隊1個多小時，可能因為今天施打莫德納疫苗大家比較踴躍，大嘆「70歲了還要這樣折騰」。

林姓男子說，前幾天有同事到新昆明醫院接種疫苗，同事告知這間醫院人潮較少，因為上晚班，趁著空檔上午8時50分趕緊來排隊，沒想到人潮從醫院門口排到下個巷口再迴轉到醫院門口，等了1個多小時還沒打到疫苗。

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基隆市政府發言人沈詠珮表示，基隆市疫苗量很充足，大家都打得到，尤其是65歲以上長者，區公所已寄發通知書，17日起就可依通知書上的時間地點陸續施打，民眾也可選擇就近醫療院所施打疫苗，省去等待時間，此外，中央流行疫情指揮中心預計15日重新開啟疫苗預約平台，有意願施打第3劑市民也可多加利用。

至於設在基隆市立體育館的大型接種站，沈詠珮說，昨天因首日開放施打疫苗，有較多民眾排隊，昨天共施打1800劑，經宣導後，今天上午排隊人潮已經少了很多，施打狀況也很順暢。（編輯：方沛清）1110113