板橋公車站、轉運站列空維區 管制柴油大客車
2022/1/13 17:05（1/13 17:36 更新）
新北市政府環境保護局13日表示，為有效管制柴油車密集行駛區域，降低空氣污染物排放，25日將公告「板橋公車站與板橋轉運站（圖）」為「空氣品質維護區」。（新北環保局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年1月13日
（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市府環境保護局今天表示，25日將公告「板橋公車站與板橋轉運站」為「空氣品質維護區」，管制柴油大客車需取得有效期限內自主管理優級或同等級以上標章，才可進入管制區。
新北環保局長程大維以新聞稿表示，設籍新北市的柴油車約10萬輛，全國排名第2高。新北於109年9月25日公告劃設「台北港及其周邊道路」為空氣品質維護區，全時禁止1年內未經檢驗合格之一、二期柴油車進出空維區。
程大維說，為有效管制柴油車密集行駛區域，降低空氣污染物排放，25日將公告「板橋公車站與板橋轉運站」為第2處空氣品質維護區。
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環保局說，進入管制區的柴油大客車如果沒有取得檢驗合格標章，將依違反空氣污染防制法規定，處車輛使用人或所有人新台幣500元以上，6萬元以下罰鍰，並按次處罰至改善為止。未來將透過智慧車牌辨識系統、路邊攔檢稽查，加強管制行駛於管制區內的柴油大客車。
環保局表示，這次劃設的板橋公車站與板橋轉運站，為新北市重要交通樞紐，鄰近板橋火車站、高鐵站及捷運站，周邊多為住宅區，平均平日進出大客車輛將近2800輛次，搭乘人次約3.8萬人次。（編輯：方沛清）1110113
新北市政府環境保護局13日表示，25日將公告「板橋公車站（圖）與板橋轉運站」為「空氣品質維護區」，柴油大客車需取得有效期限內自主管理優級或同等級以上標章，才可進入管制區。（新北環保局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年1月13日
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