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行銷台灣優質農特產品 喔熊聯名商品上架

2022/1/15 12:21（1/15 12:31 更新）
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交通部觀光局參山國家風景區管理處與行政院農業委員會水土保持局台中分局15日在國道1號南下泰安服務區商場舉辦「山守現道之驛」直賣所開幕活動，現場除販售水保局台中分局輔導的農村好物，台灣觀光代言人「喔熊」的聯名商品也同步上架。（參山處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月15日
交通部觀光局參山國家風景區管理處與行政院農業委員會水土保持局台中分局15日在國道1號南下泰安服務區商場舉辦「山守現道之驛」直賣所開幕活動，現場除販售水保局台中分局輔導的農村好物，台灣觀光代言人「喔熊」的聯名商品也同步上架。（參山處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月15日
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（中央社記者郝雪卿台中15日電）農曆春節將屆，正值伴手禮銷售旺季，觀光局參山管理處與水保局今天舉辦「山守現道之驛」開幕活動，推出觀光代言人「喔熊」聯名商品，歡迎大家一起來搶購在地優質農特產品。

交通部觀光局參山國家風景區管理處與行政院農業委員會水土保持局台中分局，今天在國道1號南下泰安服務區商場舉辦「山守現道之驛」直賣所開幕活動，現場除販售水保局台中分局輔導的農村好物之外，參山處也將台灣觀光代言人「喔熊」的聯名商品同步在現場上架。

參山處長曹忠猷表示，原先只在線上販售的「喔熊夢工廠」購物商城，首次於線下實體店面固定販售，要讓喔熊粉絲更容易買到聯名商品，將特色伴手禮與觀光旅遊結合在一起。

水保局台中分局長邱啓芳表示，為提高農特產品的集貨物流效率，積極與統一超商洽談合作，將台中分局多年來打造的「山守現」品牌，進駐到國道泰安服務區商場，成為「山守現道之驛」區域集貨物流平台，不僅能加速集貨物流效率，還能作為重要的採購、取貨點，或透過賣場空間舉辦簡單的食農體驗或講座。

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曹忠猷還說，這次與水保局台中分局的合作，也正是觀光圈跨域共享的最佳示範，再結合台中市政府觀旅局、農業局彼此不同面向的資源，達到相互行銷、彼此推廣，1加1大於3的多贏成效。希望熊粉們經過泰安服務區，除能購買最新的喔熊周邊商品外，也能支持農村好物與山守現認證的台灣在地優質農產。

主辦單位表示，即日起至2月28日前，還推出「滿百送百折價券」、「滿額再送喔熊旅行袋或小農好物」等多重好康優惠，歡迎全國遊客新春出遊經過泰安服務區，一起來搶購在地優質農特產品與喔熊伴手禮。1110115

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