澎湖浪浪頭套水桶 用雞蛋糕誘捕才成功解開

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澎湖西嶼110年出現1隻疑因覓食遭水桶困頭的流浪黑犬，因警覺性高難以接近，直到最近又再度現蹤。澎湖熱心民眾發現後合組搶救特攻隊，以雞蛋糕順利誘捕，終於幫牠解開頭上水桶、重獲自由。（陳品語提供）中央社 111年1月15日

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（中央社澎湖縣15日電）去年在澎湖西嶼鄉第5公墓出現1隻遭水桶套住頭的浪浪，被稱「水桶俠」，最近再度現蹤，澎湖二崁聚落牧羊人咖啡館與牧羊少女雞蛋糕等老闆3人，以雞蛋糕順利誘捕浪浪，解開套頭多年的水桶，終獲自由。

澎湖西嶼民眾指出，這隻頭套水桶，被稱「水桶俠」的黑色「浪浪」，疑因覓食而意外遭水桶套住頭部，出現在第5公墓與二崁牧野區附近草叢，民眾及澎湖家畜疾病防治所曾多次企圖接近，甚至使用麻醉針，但因浪浪警覺度高，都無功而返，浪浪只能帶著流浪在外。

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「水桶俠」又再度出沒在西嶼池東九曲橋與附近山坡地一帶，引發各界關心，澎湖二崁聚落人氣名店「牧羊人咖啡館」老闆陳劭維、陳品語夫婦，以及在西嶼池東新創業的「牧羊少女雞蛋糕」李心蕙等3人合組搶救特攻隊，曾先後2次誘捕失敗。

陳品語對中央社記者表示，13日傍晚時分，浪浪再度出現於池東九曲橋一帶，心想帶著剛出爐的雞蛋糕當作誘餌，1人誘引水桶俠，趁其套著水桶有死角的角度，在其不備之際，誘捕控制，1人順利剪開套頭多時的水桶，過程一度險遭浪浪反咬，最後為浪浪解套後，獲得自由，成為活動自如的狗狗。（編輯：黃世雅）1110115