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毛孩也是家人 農委會將成立史上首個寵物專責單位

2022/1/15 16:47（1/15 20:11 更新）
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農委會主委陳吉仲15日說，行政院已經同意農委會成立台灣史上首個寵物專責單位，未來將每年至少投入新台幣1.3億預算。（圖取自Pixabay圖庫）
農委會主委陳吉仲15日說，行政院已經同意農委會成立台灣史上首個寵物專責單位，未來將每年至少投入新台幣1.3億預算。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者吳欣紜台北15日電）國內寵物數量持續攀升，農委會主委陳吉仲今天說，行政院已經同意農委會成立台灣史上首個寵物專責單位，未來將每年至少投入新台幣1.3億預算，落實各種寵物照顧政策。

根據農委會統計，台灣家戶數約700萬戶，其中有200多萬戶飼養寵物，光是家犬、家貓的數量，就逼近230萬隻，由於許多民眾將寵物視為親密家人，為了提升寵物福祉與健康，農委會也規劃成立「寵物管理科」。

陳吉仲今天在臉書貼文指出，寵物從出生到往生都要比照人類照顧時，所需的工作和產業相繼出現，國內的寵物產業年產值已高達500億元，為了更好地管理寵物產業，農委會規劃設置台灣史上首個寵物專責單位「寵物管理科」，也已獲得行政院同意成立。

陳吉仲說，寵物管理科成立初期將鎖定4大目標，包含掌握寵物新興市場發展模式、完善動物展演管理機制、推動友善動物資訊管理系統以及建構寵物分級管理制度。

陳吉仲表示，未來每年將投入至少1.3億預算在寵物管理科，並在農委會增加至少6名專業人力，地方政府則增加95名，來落實執行寵物政策。（編輯：陳政偉）1110115

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