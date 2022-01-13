民團推動物保護入憲 修憲應優先討論民生議題

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（中央社記者林育瑄台北13日電）立法院修憲工程正進行，多個動物保護團體今天召開記者會，呼籲將動物保護明文入憲，政府應做更多制度性改革；而且比起被在野黨反對的政治改革，應先討論動保等攸關民生的基本國策。

立法院修憲委員會今天針對18歲公民權等議題召開首次修憲公聽會。動物保護立法運動聯盟等動保團體上午在立法院召開記者會，呼籲應將動保價值入憲，有多名立委出席。

台灣動物社會研究會執行長朱增宏說，已付委的75個修憲提案中，有8案與動保入憲有關，且朝野各黨派都有立委提案。

朱增宏指出，台灣雖然有動物保護法，但憲法是規範國家的法律，希望在其中納入動保價值，他要求國家做出更多制度性改革，否則包括廢除活體動物試驗、友善畜牧的推動均會受到阻礙。

他表示，許多修憲提案以政治改革為主，但遭在野黨反彈，為何不能優先討論動物保護、氣候變遷等與民生有關的基本國策。

與會的民進黨立委陳亭妃則認為，政府在動物保護上已完成許多階段性任務，現在是修憲關鍵時刻，希望將動物福利入憲，雖然目前修憲進度因國民黨立委未出席，發展還是未知數，但期待最終能在立法院達成共識，動物保護也能明文入憲。

國民黨立委林奕華說，憲法是國家根本大法，修憲不是兒戲，原希望將修憲提案歸類成15個種類，每個類別都能召開公聽會，但這次修憲公聽會是大鍋炒，所有議題一起談。

林奕華表示，這麼多修憲案若無法好好討論，就無法善盡立委凝聚社會共識的責任，更會影響後續公民複決結果，呼籲修憲公聽會分項、仔細討論。

時代力量立委陳椒華指出，動物與人類生活息息相關，寵物的數目甚至高於新生兒數，應考慮如何讓動物享有基本權利，並保障動物的生存。（編輯：康世人）1110113