竹市身障就業大樓啟動就業服務 逾百人諮詢

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新竹市長林智堅（左）16日表示，新竹市政府勞工處日前已進駐身心障礙者就業綜合大樓，開始提供身障者性向評估、就業諮商，連結各項職業重建服務資源，已有超過百人諮詢。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年1月16日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市政府公立身心障礙者就業綜合大樓日前啟用，新竹市長林智堅今天表示，目前已逾百名個案諮詢，陸續為身障者們媒合最合適的工作。

林智堅於新竹市政府發布的新聞稿中表示，竹市約3000多名身障員工，過去服務場域分散，他們須跑3、4個機關辦理，如今全新大樓建構完整職業訓練、就業輔導「一條龍」服務。

林智堅表示，新竹市政府勞工處日前已進駐身心障礙者就業綜合大樓，開始提供身障者性向評估、就業諮商，連結各項職業重建服務資源，已有超過百人諮詢。

林智堅說，因全新大樓位於新竹科學園區門口龍山西路上，這些公共交流空間與會議空間可供企業使用、還可媒合園區職缺。

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新竹市政府勞工處於新聞稿表示，就業服務提供後，即推出進用身障夥伴的企業採購年節專案，支持新竹市喜憨兒烘焙餐廳、竹夢園希望工坊及慢飛兒庇護工場，4樓職訓教室5月完工，屆時將提供完整職訓。

勞工處指出，身心障礙者就業綜合大樓以無障礙環境、社區共容為核心理念，提供身障者更便捷服務，戶外保留大量綠地，並設有廣場、無障礙停車場，也給附近居民休憩活動空間。（編輯：李亨山）1110116