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從填詞譜曲開始學 高雄鳳山社大學員傳唱在地故事

2022/1/16 19:23（1/16 20:10 更新）
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高雄市教育局表示，鳳山社區大學在教育部及教育局支持下，自110年9月起由「灼樂吉他工作坊」負責人兼駐唱表演歌手蔡哲偉擔任指導老師，辦理「為鳳山而唱－詞曲創作工作坊」，帶領學員學習詞曲創作。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月16日
高雄市教育局表示，鳳山社區大學在教育部及教育局支持下，自110年9月起由「灼樂吉他工作坊」負責人兼駐唱表演歌手蔡哲偉擔任指導老師，辦理「為鳳山而唱－詞曲創作工作坊」，帶領學員學習詞曲創作。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月16日
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（中央社記者曾以寧高雄16日電）高雄鳳山社大從去年9月起開辦為期6週的詞曲創作工作坊，同學們從譜曲、填詞開始學習，結合自已的生活記憶，創作4首歌曲，並由學員親唱錄製，用歌聲傳唱鳳山故事。

「山友見面話敖早、談天說地抹嘴乾，涼亭泡茶兼唱歌、相約日後住鳳山。」國台語交雜的歌詞，說唱穿插的編排，高雄鳳山社區大學的學員用自己對鳳山地區的記憶與感情，在老師的引導下寫成優美歌曲，在影音串流平台上發表，分享學習成果。

高雄市政府教育局透過新聞稿表示，鳳山社區大學在教育部及教育局支持下，從去年9月起由「灼樂吉他工作坊」負責人兼駐唱表演歌手蔡哲偉擔任指導老師，辦理「為鳳山而唱－詞曲創作工作坊」，帶領學員學習詞曲創作。

為期6週的詞曲創作工作坊內容豐富，蔡哲偉從填詞、譜曲到開始教導學員，雖然中間遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攪局，一度只能透過線上上課，最後同學們仍努力，或獨創或合作，寫出4首在地歌曲，並親唱錄製，用歌聲傳唱鳳山故事。

這4首歌曲不只有創作者個人生活經驗，也充分融入鳳山在地元素，讓聽眾能夠藉由朗朗上口的旋律和富含創作者情感的歌詞，認識鳳山多元樣貌。

學員在假日黃昏和家人到鳳凌廣場散步運動時，看著夕陽美景想到了「鳳凌情歌」；也有學員回想和老友在鳳凰山相聚的歡樂時光，用親切的口氣寫出「鳳凰山之歌」。

也有學員是鳳山媳婦，原來與鳳山並不熟，但為了陪孩子完成寒暑假作業，開始騎腳踏車帶孩子逛遍鳳山古蹟，以此回憶寫下了「時光流轉」。還有學員直接以自己在羊肉攤享用美食、朋友拿出招生簡章，因而加入社大的趣事寫下「我在鳳山的週末」。

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課程最後2週，蔡哲偉帶同學們分組練習，並在教室裡錄音。一旦唱錯就得重來的錄製過程，讓學員紛紛表示「原來錄音並不輕鬆」，但最終加入老師編曲與合音的成品，也讓學員充滿成就感。

除了詞曲創作，鳳山社大也有4個烏克麗麗班、3個吉他班，共30名學員在一年一度的成果展上展現自己一年來勤奮學習的成果，與家人朋友一同享受自己最閃耀的時刻。（編輯：謝雅竹）1110116

高雄鳳山社區大學從110年9月起開辦詞曲創作工作坊，同學們在老師帶領下，或獨創或合作，一共寫出4首在地歌曲，並親唱錄製，以歌聲傳唱鳳山故事。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月16日
高雄鳳山社區大學從110年9月起開辦詞曲創作工作坊，同學們在老師帶領下，或獨創或合作，一共寫出4首在地歌曲，並親唱錄製，以歌聲傳唱鳳山故事。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月16日
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