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顏清標鎮瀾宮董座資格 中市：組織章程未限制戶籍

2022/1/17 16:09（1/17 16:31 更新）
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台中市政府17日召開記者會，民政局長吳世瑋（右）接受媒體聯訪說明，大甲鎮瀾宮自民國67年成立財團法人至今，一共修改過4次組織章程，其中並未明定董監事一定要設籍在何處。中央社記者趙麗妍攝 111年1月17日
台中市政府17日召開記者會，民政局長吳世瑋（右）接受媒體聯訪說明，大甲鎮瀾宮自民國67年成立財團法人至今，一共修改過4次組織章程，其中並未明定董監事一定要設籍在何處。中央社記者趙麗妍攝 111年1月17日
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭質疑戶籍長年都在沙鹿區，卻擔任鎮瀾宮董事長20多年。台中市民政局長吳世瑋今天表示，鎮瀾宮組織章程並未明定董監事要設籍何處。

顏清標遭質疑戶籍長年都在沙鹿區，卻擔任鎮瀾宮董事長20多年，直到民國110年才將戶籍遷至大甲，鎮瀾宮信徒易錦隆日前批評明顯違反規定。

台中市政府下午召開記者會，吳世瑋接受媒體聯訪說明，鎮瀾宮自民國67年成立財團法人至今，一共修改過4次組織章程，其中並未明定董監事一定要設籍在何處。

吳世瑋表示，鎮瀾宮上一次改選理監事，選出正副董事長，台中民政局准予備查，認定改選過程符合組織章程規定，在最低的法律限度內，認定合法，若有信徒認為不合法，可提出民事訴訟。

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關於易錦隆質疑市府不提供組織章程有包庇之嫌。吳世瑋表示，易錦隆未具備信徒代表身份，依法市府無法提供。內政部次長陳宗彥日前表示，台中市議會曾向中市府調取組織章程，但市府未提供；吳世瑋說，至今也未接獲陳宗彥來電，若內政部行文要求提供，市府會提供。

台中市法制局長李善植接受媒體聯訪也說明，大甲鎮瀾宮屬於財團法人，根據「檔案法」、「政府資訊公開法」，必須是利害關係人，才能要求提供組織章程，但若章程有涉及宮廟隱私、工商秘密，原則上可拒絕提供。（編輯：郭諭儒）1110117

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