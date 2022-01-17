夫兒3人加拿大返台確診 妻送蛋糕至醫院視訊慶生

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一名外籍男子帶著2名兒子回加拿大探親，搭機返台採檢3人都確診送至基隆醫院治療，吳姓妻子（前右）17日帶著蛋糕到醫院，與院長林慶豐（前左）等人一同視訊為丈夫慶生。（衛生福利部基隆醫院提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月17日

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）一名外籍男子帶著2名兒子回加拿大探親，搭機返台採檢3人都確診送至基隆醫院治療，吳姓妻子得知從花蓮趕到基隆探視，今天並帶著蛋糕到醫院與醫護人員透過視訊為丈夫慶生。

院方表示，這名男子去年11月間帶著2名兒子返回加拿大探親，14日搭機返台，在桃園機場落地PCR核酸檢測後，3人呈現陽性確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但沒有症狀，立即被安排送往衛生福利部基隆醫院治療。

男子的妻子吳姓女子得知後，隔天從花蓮趕到基隆探視丈夫和孩子，感謝護理師及社工人員第一時間協助張羅生活用品和醫師積極用心治療，讓遠在花蓮的她能放心，期待丈夫與兒子能早日出院返家團聚。

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吳女並詢問醫護人員，今天是丈夫的生日想為丈夫慶生，經討論過後，院方決定一同透過視訊為男子慶生，向來寧靜的護理站，中午11時許傳來一陣生日快樂歌聲，再由穿著防護衣的護理人員，協助將蛋糕及手寫卡片送進病房，讓男子在住院治療中感受到生日的喜悅，男子則害羞地向醫護人員和妻子道謝。

衛生福利部基隆醫院長林慶豐也偕同秘書李玲美、胸腔內科醫師黃翰禮、兒科醫師楊爵源、護理科主任姚文真及護理長莊美慧等人參與慶生，由林慶豐代表醫院致贈卡片及禮物，除透過視訊慰問病患外，並祝福早日康復。（編輯：李錫璋）1110117