沙鹿山頂腳黃昏市場違建 2/9改善或拆除

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市政府今天下午前往山腳頂黃昏市場複查，將開立違建認定書，違建部分必須在14天內自行拆除或改善，扣除農曆新年9天休假，2月9日得自行拆除或改善違建部分。

台中第2選區立委補選期間，台中市沙鹿區向上路山頂腳黃昏市場遭爆違建，土地出租人為國民黨候選人顏寬恒。台中市政府都發局1月13日收到沙鹿區公所查報單後，今天下午前往複查。

都市修復工程科長謝國基接受中央社記者訪問表示，今天會勘主要釐清違建範圍、面積、材料與高度、合法房屋範圍及違建物所有人，確認後將依規開立違建認定書，依程序通知違建人限14天內自行拆除或改善。

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謝國基指出，該市場申請的合法面積為442平方公尺，而違建面積為980平方公尺，開立違建認定書後14天必須自行拆除或改善違建部分，但考量農曆年有9天休假，必須在2月9日拆除或改善違建部分。

都發局表示，黃昏市場位在沙鹿區自強段392地號，經查部分建物於104年4月8日領得中都使第00784號使用執照，並於領得使用執照後增建。今天前往複查，確認後將開立違建認定書，限期通知違建人拆除或改善，並依規列管排拆，如經相關單位會勘有公安之虞將優先處理。（編輯：謝雅竹）1110117