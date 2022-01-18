嘉市開放2處大型接種站 莫德納疫苗預約一空

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）COVID-19本土疫情升溫，嘉義市針對疫苗第3劑追加劑，22日、23日開放18歲以上民眾大型接種站場次，今天上午開放網路預約，截至下午4時，莫德納疫苗已被預約一空。

嘉義市政府衛生局副局長莊美如接受中央社記者訪問指出，22日、23日在北興國中、港坪運動公園先開立長者疫苗大型接種站，對象65歲以上、打滿2劑且滿12週民眾，疫苗為莫德納、BNT，11日起網路預約，因2種疫苗共剩餘5600劑左右，因此今天上午10時起開放18歲以上民眾預約。

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莊美如表示，上午開放18歲以上接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第2劑滿12週民眾，可預約22日、23日莫德納、BNT疫苗大型接種站施打第3劑，截至下午4時，北興國中、港坪運動公園大型接種站的莫德納疫苗已被預約一空。

莊美如說，因應本土疫情升溫，目前2處大型接種站的BNT疫苗還有名額，籲請18歲以上民眾踴躍預約。北興國中預約點這裡；港坪運動公園預約點這裡。（編輯：唐聲揚）1110118