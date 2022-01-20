學測 竹縣強化防疫考場人數降載至36人

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111學年度學科能力測驗21日登場，新竹縣政府20日表示，因應防疫，每間試場考生數從42人降至36人，也不開放陪考，並全面戴口罩。圖為六家高中日前為考生舉辦祈福活動。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月20日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）111學年度學科能力測驗明天登場，新竹地區竹北高中試場預計有1410名學生應試，新竹縣長楊文科今天表示，因應防疫，每間試場考生數從42人降至36人，也不開放陪考，並全面戴口罩。

楊文科今天於新竹縣政府新聞稿中指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，為強化防疫工作，大考中心規劃全面配戴口罩、進考區量溫作業、不開放陪考、試場通風，且也會每日試畢清消。

教育局長楊郡慈表示，此次考試開放節間休息時間，考生可於試場內原座位休息、溫書及用餐，特別提醒考生，若於試場內節間休息、用餐後有使用手機，請務必記得在考前完全關機，並放置於臨時置物區，避免違反試場規則。

楊郡慈說，中午於考區內用餐的考生，一律在原試場原座位使用隔板用餐，不可至就讀學校設置休息區用餐；用餐隔板可向考區服務人員領取，用餐時不交談、不併桌，用餐後即戴回口罩。

縣府指出，若考生為「居家隔離、居家檢疫、自主健康管理、春節檢疫專案7+7+7同戶同住者」，須與大考中心聯絡，由其安排至隔離試場應考（設於光復高中），切勿私自參加考試，違者最重將取消考試資格。

縣府表示，考生若因感染接受隔離無法應試，大學招聯會將透過招生管道補救，保障考生權益。（編輯：張銘坤）1110120