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清華首創3D數位病理影像系統 精準診癌

2022/1/21 17:48（1/21 17:56 更新）
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清華大學生科團隊成員林彥穎（右起）、江安世、楊嘉鈴、張大慈攜手研發3D數位病理影像系統，配合AI輔助診斷平台，能看到採樣組織立體彩色影像，掌握癌變細胞分布，已獲多家醫院臨床醫學研究使用，未來可望應用於實際數位醫療診斷。（清華大學提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月21日
清華大學生科團隊成員林彥穎（右起）、江安世、楊嘉鈴、張大慈攜手研發3D數位病理影像系統，配合AI輔助診斷平台，能看到採樣組織立體彩色影像，掌握癌變細胞分布，已獲多家醫院臨床醫學研究使用，未來可望應用於實際數位醫療診斷。（清華大學提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月21日
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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）清大腦科學研究中心及生科院教師組成新創團隊「捷絡生技」，研發全球首創3D數位病理影像系統，配合AI輔助診斷平台，能看到採樣組織立體彩色影像，掌握癌變細胞分布。

清華大學生物科技研究所教授楊嘉鈴透過清華大學新聞稿表示，病理師過去使用電子顯微鏡來觀察病理切片，解析度雖高，但因光線無法穿透，須把組織切得很薄，容易漏看以致錯判。

楊嘉鈴說，透過病理影像3D立體化，能清楚能看到完整採樣組織的立體彩色影像，而這項技術的突破，主要來自清華大學腦科學中心主任、中研院士江安世發明的生物組織澄清技術。

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楊嘉鈴表示，將病理組織浸泡在生物組織澄清液後，光線即可穿透厚組織，能完整觀察採樣檢體，再以高速掃描影像後，並透過AI人工智慧平台精準判讀，不僅取得檢驗資訊清楚，還可將檢驗時間，由原來的1週縮短為2天。

捷絡生技執行長林彥穎表示，這套3D數位病理影像系統，除榮獲科技部2021未來科技獎，也已獲長庚、北榮、台大、奇美、高醫等多家醫院用於臨床醫學研究，未來可望應用於實際的數位醫療診斷。（編輯：張銘坤）1110121

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