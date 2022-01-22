防業者偷渡外縣市垃圾 高市府揪出300筆申報不實

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為避免外縣市廢棄物假裝高雄廢棄物產源申報，高雄市政府環保局稽查已發現約300筆申報不實情形，若確認清除業者非法轉運外縣市廢棄物，依「廢棄物清理法」第48條規定移送偵辦及處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣1000萬元以下罰金。（高市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月22日

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）為避免外縣市廢棄物假裝高雄廢棄物產源申報，高雄市政府環保局稽查已發現約300筆申報不實情形，若確認清除業者非法轉運外縣市廢棄物，依法最高可判3年或併科1000萬元罰金。

高雄市政府環保局今天發布新聞稿指出，為避免清除業者非法轉運外縣市廢棄物，並以外縣市廢棄物轉入高市廢棄物產源進行申報，市府勾稽篩選約8000筆事業單位廢棄物網路申報資料，逐一至現場實地查核，目前已查核約2500筆，約有300筆申報不符情形。

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環保局說，申報不符情形態樣包括申報事業單位資料不符（如名稱已變更、原址已搬遷、門牌變更未更新、已歇（休）業等）、申報事業單位噸數與實際清運噸數不符（如有申報但實際無清運）、有申報清運但實際未委託清運（如事業單位無產出某類廢棄物、清運委由各區清潔隊等）、申報委託清除業者與實際委託清除業者不符。

環保局呼籲，若確認清除業者非法轉運外縣市廢棄物，將依「公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法」第27條規定廢止其許可證，並依「廢棄物清理法」第48條規定移送偵辦及處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣1000萬元以下罰金。（編輯：張芷瑄）1110122