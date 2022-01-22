后里圳寮路截彎取直完工 東勢往來卓蘭更安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市政府22日舉辦后里區圳寮路第一公墓前道路截彎取直工程完工祈福典禮，市長盧秀燕（中）表示，終於完成地方鄉親10多年心願，今後東勢往來卓蘭的道路更安全。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市后里區圳寮路是通往東勢與苗栗縣卓蘭鎮的要道，台中市政府辦理的道路截彎取直工程今天完工，市長盧秀燕表示，今後東勢往來卓蘭的道路更安全。

台中市政府今天舉辦后里區圳寮路第一公墓前道路截彎取直工程完工祈福典禮，盧秀燕在會中致詞表示，終於完成地方鄉親10多年心願，圳寮路截彎取直工程已順利完工，今後居民回家的路更安全。

盧秀燕指出，圳寮路是當地通往東勢與苗栗卓蘭的捷徑，但這條道路於后里第一公墓前的S型彎道造成行車視線不良，時常發生車禍，當地居民10多年來期盼道路截彎取直；但礙於短短90公尺工程，需要1000多萬元預算，多年遲遲無法改善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

盧秀燕表示，她上任後積極回應地方需求，109年、110年由市庫編列相關開闢經費，感謝地方議員支持通過預算，工程前置歷經冗長的公墓遷移作業，終於在農曆年前完工通車，做為「獻給后里的新年禮物，讓地方人車平安！」

立法委員楊瓊瓔也在會中指出，圳寮路短短90米截彎取直工程浩大，不僅要進行路線調整，還要做地下箱涵、邊坡、側溝工程及公墓遷葬作業，感謝市府支持這項建設，造福地方。（編輯：黃世雅）1110122