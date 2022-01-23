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馬鳴山鎮安宮吃飯擔取消 福興宮除夕紅包分流發

2022/1/23 15:19（1/23 15:31 更新）
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雲林縣西螺福興宮「福虎賀歲」美金紅包23日亮相，將依例在除夕夜開廟門後發送給民眾。廟方表示，屆時將規劃防疫動線分流發放，請民眾配合防疫規範領取。中央社記者姜宜菁攝 111年1月23日
雲林縣西螺福興宮「福虎賀歲」美金紅包23日亮相，將依例在除夕夜開廟門後發送給民眾。廟方表示，屆時將規劃防疫動線分流發放，請民眾配合防疫規範領取。中央社記者姜宜菁攝 111年1月23日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮去年因疫情關係，元宵節遶境簡化並取消吃飯擔活動，今年比照去年模式辦理；西螺福興宮則取消除夕夜搶頭香，紅包領取活動以分流動線辦理。

因應國內近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，內政部昨天宣布，為避免春節因各宗教活動而擴大疫情，即日起宗教團體停止辦理遶境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚人潮無法保持社交距離的集會活動；另外，能做好人流管制及防疫措施的500人以上宗教活動，提報防疫計畫並經地方政府同意則可辦理。

鎮安宮總幹事陳嘉隆今天告訴中央社記者，馬鳴山鎮安宮五年千歲遶境吃飯擔活動已逾300年，去年因疫情關係，百年來首次暫停吃飯擔，遶境隊伍人員簡化，今年將比照辦理。

西螺福興宮虎年「福虎賀歲」美金紅包今天亮相，將依往例在除夕夜開廟門後發放給民眾，廟方表示，受疫情影響搶頭香活動取消，紅包將規劃防疫動線分流發放，請民眾配合防疫規範領取，也會視疫情與中央防疫規範滾動式檢討。

福興宮提到，雖然將開廟門搶頭香活動改為民眾上頭柱香儀式，紅包領取活動以分流動線辦理，百萬高空煙火秀照常舉行。（編輯：謝雅竹）1110123

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