旅客退房又回補 墾丁春節訂房率維持8成

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屏東民宿協會理事長林淑敏23日指出，墾丁核心區域在春節初一至初四間，有9成以上訂房率，初五、初六訂房也都有5成以上，近日受疫情影響，約有2成退房率，但有人退訂、也有人訂房，墾丁核心地區普遍維持8成以上訂房率。中央社記者李卉婷攝 111年1月23日

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化快，屏東墾丁春節訂房原本有1至2成退房率，但業者樂觀看待，旅客退房後，也有人訂房回補，普遍維持8成以上訂房率。

屏東民宿協會理事長林淑敏接受中央社記者訪問指出，墾丁核心區域在春節初一至初四間，有9成以上訂房率，初五、初六訂房也都有5成以上，近日因為疫情緣故，約有2成退房率，但有人退訂、也有人訂房，普遍墾丁的核心地區都維持8成以上的訂房率。

「疫苗覆蓋率高，民眾較放心出遊。」林淑敏說，從疫情爆發之初，再加上去年5月的三級警戒，已歷經2波的疫情，因為疫苗施打率提升，民眾已經沒有以前那麼恐慌，旅客也不是一窩蜂退房。

屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽告訴中央社記者，春節訂房約在1個多月前就已達到8、9成的訂房率，雖然因為這波本土疫情影響，有出現少部分退訂現象，有部分民眾在訂房平台訂不到，直接打電話到民宿訂房，很快就補滿。

林榮欽說，墾丁旅宿業者都已經施打第3劑疫苗，為讓旅客安心入住，嚴格執行實聯制、量體溫、消毒等防疫措施。（編輯：謝雅竹）1110123