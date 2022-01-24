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COVID-19疫苗3/300
新竹縣湖口加開5場接種站 供1200劑疫苗隨到隨打
2022/1/24 14:53（1/24 15:20 更新）
新竹縣政府表示，24日起至28日止，在湖口鄉衛生所及仁慈醫院加開5場接種站，提供1200劑疫苗，隨到隨打。（中央社檔案照片）
（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）新竹縣政府今天表示，明天起至28日止，在湖口鄉衛生所及仁慈醫院加開5場接種站，提供1200劑疫苗，隨到隨打。
新竹縣政府今天提供新聞資料表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，於湖口鄉衛生所及仁慈醫院加開5場接種站。
分別為25日上午9時至11時30分與下午5時至7時，於湖口鄉衛生所，疫苗廠牌為BNT，可施打1到3劑、隨到隨打各200名。
26日上午9時至11時30分，於湖口鄉衛生所，疫苗廠牌為BNT，可施打1到3劑、隨到隨打200名。
27日上午9時至11時30分，於湖口鄉衛生所，疫苗廠牌為高端，可施打1到3劑、隨到隨打200名。
28日上午9時至11時30分，於湖口鄉衛生所，疫苗廠牌為BNT，可施打1到3劑、隨到隨打200名。同日，另在天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院，於下午3時至3時30分，疫苗廠牌為BNT，可施打1到3劑、隨到隨打200名。（編輯：謝雅竹）1110124
（新竹縣政府提供）
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