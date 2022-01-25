中台灣元宵燈會是否舉辦 依中央指引滾動檢討

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）國內COVID-19疫情升溫，中台灣元宵燈會是否如期在2月12日登場，台中市政府今天表示，目前籌辦進度達9成，將視疫情發展，遵循中央流行疫情指揮中心防疫指引滾動檢討。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台中市觀光旅遊局主辦的中台灣元宵燈會，2月12日到20日在文心森林公園登場，但因近來疫情發展，外界關心是否如期舉辦。

台中市觀旅局長韓育琪在市政會議中表示，燈會籌辦進度已達9成，將依中央流行疫情指揮中心防疫指引，視疫情實際發展情形，滾動檢討辦理規畫。

觀旅局副局長陳育正說明，台北燈節、新北燈節目前都照常辦理；桃園疫情相對嚴峻，已取消動態展演，僅保留靜態展示；高雄辦理台灣燈會，目前取消2月1日地方燈區點燈儀式，其餘展演正常舉行。

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對於中台灣元宵燈會的防疫措施，陳育正表示，活動籌備、執行都要求演出及工作人員提供黃卡證明接種2劑疫苗、排除近期有出國旅遊史者，並加強宣導居家隔離及居家檢疫者不得參觀展區，活動全程應戴口罩、禁止飲食、維持社交距離、勤洗手。

陳育正說，活動將管制入場、管控展區、強化清消、積極宣導，並滾動式檢討確保嚴謹防疫、遊客可安心賞燈。（編輯：郭諭儒）1110125