加強防疫 嘉市百貨業者也邀媽祖、虎爺坐鎮
2022/1/26 15:44（1/26 16:06 更新）
COVID-19本土疫情升溫，嘉義縣市目前尚未傳出確診案例，嘉市一家購物中心業者除配合政府防疫措施，26日還奉請新港奉天宮媽祖、虎爺到購物廣場坐鎮。中央社記者蔡智明攝 111年1月26日
（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義市一家百貨公司曾遭COVID-19患者光顧，數度停業清消，影響營運，業者今天到新港奉天宮請媽祖、虎爺坐鎮1樓賣場，希望媽祖與虎爺虎年顯神威，不再被疫情波及。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，嘉義縣、市目前尚未傳出案例，公部門嚴陣以待，加強公共運輸與公共場合的消毒，嘉義市耐斯廣場購物中心除配合政府防疫措施，今天還奉請新港奉天宮媽祖、虎爺坐鎮購物廣場。
購物中心公關人員告訴中央社記者，主要是之前遭染疫者波及，賣場清消好幾次，影響營運，希望請來媽祖、虎爺坐陣後，不再發生類似情況；而過年逛賣場的民眾也可順道拜媽祖、求平安，媽祖將坐鎮至3月1日。
新港奉天宮董事長何達煌接受中央社記者訪問表示，媽祖可以保佑百貨公司的員工、顧客平安，希望讓疫情慢慢趨緩。
何達煌說，因為疫情停留在二級警戒，過年期間奉天宮依舊開放民眾入廟拜拜，但取消搶頭香活動，請大家遵守防疫措施，戴口罩、量體溫、實聯制，龍門進、虎門出。（編輯：陳仁華）1110126
嘉義市某商場業者26日到新港奉天宮奉請媽祖、虎爺到賣場1樓坐鎮，希望虎年媽祖與虎爺顯神威，讓商場、民眾都不再被疫情波及。右3為新港奉天宮董事長何達煌。中央社記者蔡智明攝 111年1月26日
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