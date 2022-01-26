加強防疫 嘉市百貨業者也邀媽祖、虎爺坐鎮

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義市一家百貨公司曾遭COVID-19患者光顧，數度停業清消，影響營運，業者今天到新港奉天宮請媽祖、虎爺坐鎮1樓賣場，希望媽祖與虎爺虎年顯神威，不再被疫情波及。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，嘉義縣、市目前尚未傳出案例，公部門嚴陣以待，加強公共運輸與公共場合的消毒，嘉義市耐斯廣場購物中心除配合政府防疫措施，今天還奉請新港奉天宮媽祖、虎爺坐鎮購物廣場。

購物中心公關人員告訴中央社記者，主要是之前遭染疫者波及，賣場清消好幾次，影響營運，希望請來媽祖、虎爺坐陣後，不再發生類似情況；而過年逛賣場的民眾也可順道拜媽祖、求平安，媽祖將坐鎮至3月1日。

新港奉天宮董事長何達煌接受中央社記者訪問表示，媽祖可以保佑百貨公司的員工、顧客平安，希望讓疫情慢慢趨緩。

何達煌說，因為疫情停留在二級警戒，過年期間奉天宮依舊開放民眾入廟拜拜，但取消搶頭香活動，請大家遵守防疫措施，戴口罩、量體溫、實聯制，龍門進、虎門出。（編輯：陳仁華）1110126