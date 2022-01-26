百果山風景區整修遭批浪費 參山處：經專業審核

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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）彰化員林市百果山風景區整修後重新開放，有網友批評，整修後改變不大認為浪費公帑；參山國家風景區管理處今天回應，工程預算經專業技師審核，未來會加強與民眾溝通。

為整修彰化員林市百果山風景區，交通部觀光局參山國家風景區管理處去年花費新台幣3160萬元推動「百果山風華再造計畫」及整建歷史建築「員林神社」，整修風景區內老舊破損的景觀設施及新增共融式遊具，長達75公尺、3層樓高的全台最長溜滑梯也保留下來，周邊鋪設人工草皮。

不過有網友在臉書「員林人俱樂部」貼文表示，認為百果山風景區花3000多萬元整修，看不出改變在哪裡，浪費公帑；也有人認為設計美感不佳，根本就是應付了事，另有網友指出風景區整修後像墓仔埔。

針對網友批評，參山國家風景區管理處今天發布新聞回應，工程分別更新百果山陳舊的遊憩設施與周邊環境、整修歷史建築員林神社，及闢建遊客停車空間，施工前都有舉辦說明會與審查會，並參考專家學者與地方人士意見，納入規劃設計內容。

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參山處指出，整修工程汰除老舊不安全的遊具，也保留具代表性的長溜滑梯，增設多座新型共融式遊具，周邊景觀工程也融入百果山歷史、自然生態與觀光產業元素，希望將百果山打造成具在地主題特色的遊憩景點，期待結合即將登場的員林燈會，帶動觀光人潮。

參山處強調，工程預算都經專業技師審核，未來各項工程將繼續與地方居民充分溝通，規劃內容也會加強說明，建設符合民眾需求的遊憩設施。（編輯：李錫璋）1110126