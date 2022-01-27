太保有機米專區休耕期 紅黃白花海盛開迎新春

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嘉義縣農民連續7年在太保市有機米專區27公頃農田，種植油菜花（圖）、波斯菊、百日草，目前花朵已盛開，可持續到農曆春節過後。中央社記者蔡智明攝 111年1月27日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）嘉義縣農民連續7年在太保市有機米專區27公頃休耕農田，種植油菜花、波斯菊、百日草，目前花朵已盛開，可持續到農曆春節過後；紅花、黃花、白花搖曳迎人，美不勝收。

嘉義縣太保市農會總幹事黃麗貞今天接受中央社記者訪問表示，農會已經連續7年提供油菜花、波斯菊、百日草種子，讓農民於年底時，在高鐵大道旁有機米專區種植，作為田間綠肥；27公頃的花朵盛開時，燦爛的色彩，彷彿在田間無盡綿延。

黃麗貞說，目前油菜花、波斯菊已經大量綻放，百日草還要等幾天，今天農會趁著日出好天氣，在此舉辦食農教育、展出太保農特產、拔蘿蔔及割稻飯等農村體驗活動，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，停辦市集活動。

黃麗貞說，花況可以持續到春節年假過後，但大年初五農民就準備犁田，要觀賞的民眾請把握時間。（編輯：陳仁華）1110127

嘉義高鐵大道旁太保市有機米專區27公頃農田，農民在此種植油菜花、波斯菊等，花朵已盛開，吸引民眾賞花，太保農會27日趁著好天氣，在此舉辦食農教育、展出太保的農特產等。中央社記者蔡智明攝 111年1月27日

嘉義縣太保市農會表示，農會已經連續7年提供油菜花、波斯菊（圖）、百日草種子，讓農民於年底時，在高鐵大道旁有機米專區種植，作為田間綠肥，27公頃的花朵目前已盛開，美不勝收。中央社記者蔡智明攝 111年1月27日