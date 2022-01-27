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北市新成屋熱門交易路段 市民大道4段房價最高

2022/1/27 16:42
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（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市地政局今天表示，依去年不動產交易實價登錄買賣案例，統計公布新成屋、中古屋、租金交易狀況，其中，新成屋熱門交易路段第1名為市民大道4段，每坪新台幣199萬元。

台北市政府地政局發布新聞資料指出，依去年實價登錄案例，以屋齡5年為參考界線，分別統計新成屋、中古屋交易量排名熱門路段，並以平均交易單價排序。

地政局表示，去年新成屋熱門交易路段前10名，每坪單價在百萬元以上，前3名為市民大道4段、敦化南路1段、信義路2段，價格分別為每坪199萬元、159萬元、146萬元。市民大道4段因位於微風百貨周邊，拉高新成屋平均價格。

至於新成屋單價接受度較高的路段為西園路1段、重慶北路4段、康樂街，價格分別是每坪53萬元、55萬元、55萬元。

地政局表示，中古屋單價前3名路段為仁愛路4段、信義路4段、忠孝東路4段，價格分別是每坪105萬元、98萬元、94萬元。

地政局指出，興隆路3段、福興路、康樂街，價格分別為每坪39萬元、45萬元、47萬元，房價相對親民，雖距市中心較遠，不過生活機能或環境尚佳，受購屋者青睞。

地政局表示，至於租屋路段統計，租金單價最高為信義路2段、市民大道1段、信義路5段，價格分別為每坪2025元、2002元、1988元。

租金單價較親民為中和街、和平西路1段、民權東路6段，價格分別是每坪899元、1127元、1152元。（編輯：張銘坤）1110127

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