屏中區首座旗艦版共融遊戲場 潮好玩幸福村試營運

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）屏東潮州鎮「潮好玩幸福村」的共融遊戲場今天試營運，為屏東中區首座旗艦版共融遊戲場。屏東縣長潘孟安表示，過年期間做好防疫，安心帶孩子們來放電。

潘孟安今天參加試營運啟用儀式，與孩童們一起體驗遊戲器具，潘孟安表示，感謝「還我特色公園行動聯盟（特公盟）」與社會處合作遊戲工作坊，網羅大人小孩及專家意見，打造這座以自然探索、冒險體驗的共融遊戲場，成為屏中地區的旗艦遊樂園。

「潮好玩幸福村」就是原本的潮州社福園區，面積達6.35公頃，前身更是百年歷史的忠誠營區，潘孟安表示，除了前陣子屏中區輔具資源中心及長青幸福館開幕，孩子們最愛的遊戲場也試營運。

他說，從0歲至99歲、各族群都能「潮好玩」，目前有社會處潮州區家庭福利服務中心、托育資源中心、身障者社區日間服務佈建據點、長青幸福館、輔具中心、復康巴士等單位進駐服務，首度自台北國立科教館引進科教展「設計我們的世界-潮好玩」也正在施作，預計3月底試營運。

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潘孟安表示，屏東推動一鄉鎮一特色遊戲場，過年期間，做好防疫，安心帶孩子們來放電，這裡鄰近屏鵝公路及88快速道路，還設有200多個汽機車位，解決民眾停車需求，放心來玩。

縣府社會處表示，遊戲場使用台灣木材及研發的自製原木遊具，打造出不同場域及適合各年齡層的孩童遊具，成為孩子訓練膽量、肌耐力的專屬遊樂場，讓社福園區不再是單一化，而是具備多元功能全方位的園區。（編輯：郭諭儒）1110127