春節親子知性小旅行 新北觀光工廠豐富多元

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（中央社記者王鴻國新北31日電）春節親子遊，新北市觀光工廠有各式各樣產品及製程解說，從製襪到燒瓦，不少觀光工廠也推優惠方案，是知性小旅行選項之一。

新北市政府經濟發展局表示，各觀光工廠有不同歷史和創業故事，春節參訪是不錯選擇，兼具知性及休閒，可透過DIY課程等增進了解許多產業製程及產品小知識。

以茶山房為例，期盼傳承台灣豐富肥皂歷史文化，讓民眾學習清潔用品對土地環境重要性，藉參訪過程，與遊客們共同製「皂」美好回憶。

此外，坪林茶產業文化館介紹茶葉與茶籽油文化知識，讓民眾更進一步了解坪林產業與發展；王子創意文具國透過認識橡皮擦製作過程、完整導覽和DIY，讓民眾了解文具產業歷史文化背景及台灣傳統產業在地精神。

吳福洋針織股份有限公司第3代經營者吳泓洲希望創立襪子故事館，讓民眾了解台灣織襪產業演進，提供兼具娛樂化及知識化產業教育環境；許新旺陶瓷紀念博物館訴說傳承4代陶瓷家族故事，從1926年第1代燒製瓦片開始，到第4代轉型陶瓷創新設計。

聖瑪莉丹麥麵包莊園推廣麵包製程文化；香帥蛋糕芋製所DIY課程包括爆漿小芋卷及玩味推筒蛋糕，展售區可通往基隆河水尾灣步道。

經發局表示，不少新北觀光工廠春節期間雖有營業，也推優惠方案，但休館及營業日各有不同，民眾前往前最好先打電話確認。

經發局說，初步了解，許新旺陶瓷紀念博物館29日到31日休館；台灣農林大寮茶文館30、31日休館；吳福洋襪子故事館及坪林茶產業文化館31日到2月1日休館。

此外，聖瑪莉丹麥麵包莊園31日到2月2日休館；琉傳天下琉星花園、香帥蛋糕芋製所31日到2月3日休館；茶山房肥皂文化體驗館及王子創意文具國31日休館。（編輯：李明宗）1110131