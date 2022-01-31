新春踏青 新北老街商圈感受濃濃年味

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（中央社記者王鴻國新北31日電）新春踏青，新北市有許多老街蘊含北台灣拓墾歲月痕跡，走訪老街商圈可感受濃厚古早味過年氣氛。

新北市政府經濟發展局表示，隨昔日拓墾及歲月演進，新北許多老街商圈在市府持續輔導下，展現另類觀光魅力，是過年走春、享受年節氣氛好去處。

經發局說、新北商圈配合年節，提供優惠活動，如石碇商圈「2022 春遊石碇虎虎生風-如意九久」，2月1日到15日於「石碇服務區」索取九宮格闖關卡，完成連線任務，可兌換吉祥物吊飾或免費DIY體驗券。

金山商圈推「童遊金回味抽獎活動」，只要在合作店家持振興五倍卷無論紙本或數位、數位標章消費，就有機會獲好禮。

經發局表示，各老街商圈也有讓人回味的特產、如蘆洲老街是以湧蓮寺為中心，周邊逐漸發展為蘆洲最早市街，可一嚐大骨熬製濃郁湯頭的切仔麵。

金包里街就是金山老街，保留傳統理髮店、米店、布莊及雜貨店，逛起來特別有古早味。街上除出名鴨肉，還有蕃薯、筊白筍、海菜及芋餅，泡泡溫泉更舒暢身心；淡水老街充滿阿給及鐵蛋、魚酥等許多特產，也可在金色水岸欣賞淡水夕照。

三峽老街堪稱台灣少數完整且具歷史價值傳統街區，街上建築有獨特「山牆」樓面，而金牛角正是老街特色商品；深坑豆腐遠近知名，特殊鹽滷製法，製作炭味口感各式豆腐，吸引許多人前往嚐鮮；坪林老街不乏茶葉年糕、茶葉蛋捲、茶葉牛軋糖與茶葉香腸等。

經發局表示，鶯歌被譽為台灣景德鎮，尖山埔街、育英街與重慶街形成老街商圈，有各種工坊販製陶瓷品，還有DIY課程及特色餐飲，充滿人文氣息。

烏來商圈有濃厚泰雅族文化特色，過年時走走逛逛及泡溫泉，山林中滿眼綠意舒暢身心，也可品嚐原住民風味山產美食。（編輯：李明宗）1110131