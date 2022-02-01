斜槓工程師李肇昌種出冠軍紅龍果 背後藏父愛

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣科技業工程師李肇昌多年前只為女兒愛吃火龍果，利用假日租地種火龍果，堅持以友善土地方式栽植，贏得全國紅龍果評鑑冠軍；從父愛出發，開創出不一樣的斜槓人生。

住公館鄉的李肇昌平日是科技業工程師，假日時化身農夫穿梭自家果園，悉心照料為女兒栽植的火龍果樹，每一顆碩大果實背後都蘊藏滿滿父愛。

李肇昌表示，女兒2、3歲時喜歡吃火龍果，他常買，也突發奇想嘗試在自家庭院角落試種3、4棵火龍果樹，「自己種的比較安心」；試種1、2年後種出興趣，6年前索性在公館租地，擴大栽種規模，從原本約1分地，目前已達約2分地。

他說，科技業「做2休2」較好安排時間，且近年大家更重視食品安全，他憑著自幼家中務農累積基礎，自修、向前輩請益交流，也參加農業改良場課程，不斷改良栽種方法，堅持以友善土地草生栽培方式，不噴除草劑，以套袋取代農藥防治蟲害，透過社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁宅配銷售，成功建立客群。

李肇昌擅長時間管理並執行事前安排的計畫，從觀察果樹生長到記錄蒐集資料，透過大數據分析，調整施肥、管理方式。他自認種出的火龍果有荔枝清香，果香味較濃，曾連2年獲全國評鑑紅龍果「紅肉組」優選，民國110年拿下全國紅龍果優質果品評鑑「白肉組」冠軍。

李肇昌說，火龍果產季為6月到11月，除鮮果，他也將紅龍果以低溫烘焙製成果乾，提升附加價值，提供消費者在果季外另一個選擇。

李肇昌的果園年產量可達7000到8000台斤，他笑說，女兒長大不少，「火龍果也吃膩了」，接下來須思考是否要另種些其他水果，「或許芒果是不錯的選擇」。（編輯：李明宗）1110201