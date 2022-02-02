春節失聯多日徐女電話報平安 協尋網友鬆口氣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）家住新竹的23歲徐姓女子1月29日在嘉義火車站下車後失聯，焦急的徐父1月31日求助嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，透過臉書協尋，徐女今天打電話報平安，協尋網友鬆口氣。

楊石旭今天下午在臉書報告好消息，失聯近5天的徐女已打電話報平安，也有聯繫家人；徐女一切平安，近期在外地工作，休假會返鄉。楊石旭則十分感謝網友的分享協尋。

楊石旭表示，徐女1月28日晚間離家後搭火車，只知隔天凌晨零時5分在嘉義火車站下車後失聯，十分焦急的徐父等不到女兒的訊息，在1月31日的除夕晚間到朴子市上門求助，當時便安撫徐父，一定會盡力協尋，徐父要離開時，還向住家所供奉的神明下跪祈求保祐女兒平安。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊石旭當晚就在臉書PO文，請網友協尋徐女，當時就引起網友關注，各方消息湧入，不過，並沒有找到徐女；熱心的楊石旭並沒有放棄，除了與網友交換協尋的訊息外，還一再撥打徐女的行動電話，但都沒有聯絡上。

楊石旭指出，徐女今天下午終於回電報平安，也與家人聯繫；因徐父已報案協尋，原本請徐女就近向當地的派出所註銷協尋案件，後來徐女因不想透露行蹤而作罷。（編輯：卞金峰）1110202